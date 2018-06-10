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Світ закликали до бойкоту ЧС-2018 моторошним відео

5.7тЧитати новину російською

Світову спільноту закликали бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії, який стартує вже 14 червня.

Відповідне відео активно поширюється в соціальних мережах, в ньому акцентується увага на агресії Росії по відношенню до інших держав.

"Чи плануєте піти на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії? Переконайтеся, що розумієте: ви спонсоруєте війну, злочину і терор", - йдеться в ролику.

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Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу в Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. За даними ФІФА, близько 6 тисяч українців вже купили квитки на матчі турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше культовий режисер потрапив у скандал з роликом до ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Смешны вы, убогие:-)
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andrei andrei
andrei andrei
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Так вы и убоги и мрази. Одно другому не мешает:-) СУГС!:-)))))) P.S. Ты все поребрики внаУкраине в жовто-блакитный колер перекрасил? Не отвлекайся - ненька ждет:-)))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
andrei andrei, лучше быть убогими чем мразью лишнехромосомной
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