Світ закликали до бойкоту ЧС-2018 моторошним відео

Світову спільноту закликали бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії, який стартує вже 14 червня.

Відповідне відео активно поширюється в соціальних мережах, в ньому акцентується увага на агресії Росії по відношенню до інших держав.

"Чи плануєте піти на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії? Переконайтеся, що розумієте: ви спонсоруєте війну, злочину і терор", - йдеться в ролику.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу в Росії пройде з 14 червня по 15 липня 2018 року. За даними ФІФА, близько 6 тисяч українців вже купили квитки на матчі турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше культовий режисер потрапив у скандал з роликом до ЧС-2018.