Суркіс зізнався, що йому сказав Ахметов після призначення Луческу в 'Динамо'

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вперше розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, яка відбулася після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.

За словами Ігоря Михайловича, Рінат Леонідович йому сказав найголовніші слова.

"Він сказав: "Луческу – професіонал. Якщо б я хотів би придумати для своєї команди мотивацію, то це найкраща мотивація". У нього абсолютно нормальна була реакція. Він каже: "Це твоє рішення. Ти – сьогодні господар клубу, і ти маєш право його одноосібно приймати. Тому що, якщо ти будеш вигравати, тобі будуть аплодувати. Якщо ти будеш програвати, як було вже не один раз, тебе будуть сварити" – сказав Суркіс в ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна".

Глава столичної команди не розуміє, чому в ЗМІ розповідається, про якесь благословiння Ахметова.

"Ахметов же не тато Луческу. Він не повинен його благословляти. Він повинен, на сьогоднішній день, сказати, це нормально або ненормально. Те, що я почув від нього, якщо це було щиро (дослівно повторюю): "Це буде цікаво для нашого чемпіонату, а для моєї команди це буде теж новим викликом". Коли ти виграєш впродовж 4 років золоті медалі, мотивацію виграти їх в 5-й раз теж потрібно десь шукати", – підсумував Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мірча Луческу розповів, як Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо"