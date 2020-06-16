Суркіс заявив про переведення 500 тис.на боротьбу з коронавірусом у Першій лізі

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс оголосив про те, що столичний клуб перерахує півмільйона гривень в якості допомоги командам Першої ліги для боротьби з коронвірусом.

Ці кошти будуть спрямовані на тестування футболістів на COVID-19.

"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий беззворотній цільовій благодійний внесок від "Динамо" на суму 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу Професійної футбольної ліги. Дай Бог, щоб всі були здоровими і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя..." – цитує Суркіса прес-служба "Динамо".

Нагадаємо, учасники Першої ліги прийняли рішення дограти поточний сезон, який було перервано через карантин. Рестарт намічено на 24 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заражений коронавірусом гравець "Динамо" Владислав Дубінчак пояснив прогулянку центром Львова без маски.