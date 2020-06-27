Суркіс закликав УАФ припинити "займатися профанацією"
Арбітра матчу "Зоря" – "Динамо" Миколу Балакіна надовго усунули від суддівства через численні помилки під час поєдинку
Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов прокоментував роботу арбітрів у матчах УПЛ і першої ліги, закликавши поставитися до виконання своїх обов'язків максимально відповідально і сконцентровано
Протасов заявив, що в окремих випадках судді неефективно використовують систему VAR, що призводить до незадоволення якістю арбітражу
Ігор Суркіс звернувся до Олега Протасова.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на заяви віцепрезидента Української асоціації футболу (УАФ) Олега Протасова про роботу суддівського корпусу.
Ігор Михайлович упевнений, що такі слова Протасова є не більше, ніж профанація і "окозамилювання", i кожен повинен займатися своєю справою.
"Гасла й заклики не піднімуть професійний рівень суддівського корпусу ні на йоту. Комітет арбітрів регулярно й системно, а не через те що "настає час вирішальних матчів", як каже Протасов, повинен готувати якісних фахівців і відповідати за результати їхньої роботи", – сказав Суркіс у коментарі РБК-Україна.
Він також заявив, що не розуміє, чому раптом чиновник, розповідаючи про незалежність наших арбітрів, одночасно "дозволяє собі давати їм керівні установки".
"Навіть якщо це примітивна агітація працівників в стилі партзборів. Він що, має той же статус і повноваження, що й Лучано Лучi? На мій погляд, адміністрація УАФ насамперед зобов'язана створити необхідні умови для організації суддівства в УПЛ і ПФЛ на рівні європейських стандартів. І тоді не потрібно буде напередодні кожного туру вимовляти виховні пафосні промови, звернені до честі й совісті окремих суддів", – додав Суркіс.
За його словами, він чудово розуміє, "навіщо й кому персонально адресовано такі прямі й завуальовані начальницькі попередження".
"Прочитую між рядків – чому та в якому контексті згадуються або замовчуються різні прізвища арбітрів залежно від наближення відповідальних матчів тих чи інших команд. Усі ці кулуарні ігри нашої федерації давно є секретом Полішинеля. І як тут втриматися від сарказму, дивлячись на чиновників Будинку футболу, які поспішили повісити собі на груди медальки за впровадження в наш чемпіонат системи VAR. А що в результаті? Поспішили – людей насмішили? Але реально футбольному співтовариству не до сміху, бачачи те, як неадекватно використовується в більшості матчів цей допоміжний суддівський ресурс. Уболівальники обурені, журналісти роздратовані, експерти здивовані... Зате УАФ продовжує рекламувати VAR як панацею від усіх претензій, які висловлюють учасники змагань на адресу рефері", – заявив Ігор Суркіс.
Зі свого боку президент ФК "Динамо" (Київ) закликав Протасова припинити займатися піаром на тлі VAR і не перетворювати гру на футбольному полі на шахову партію.
"Дайте необхідний час арбітрам досконало оволодіти цією технологією, щоб вони не дискредитували ні себе, ні саму ідею ухвалення рішень у спірних ситуаціях за допомогою відеоасистента. І взагалі, не смішіть суддів своїми наївними пустопорожніми закликами в стилі гасел КПРС, не тисніть на них своїми інтригами і напівнатяками. Не намагайтеся заховати за цією чиновницькою балаканиною свою повну професійну неспроможність і марність. Це я звертаюся до колишньої легенди "Динамо" – Олега Протасова. Займіться краще тим, за що вас колись давно любили київські вболівальники. Питання суддівства – це точно не ваш коник", – резюмував Ігор Суркіс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український арбітр Юрій Можаровський був усунутий від суддівства в матчах української Прем'єр-ліги за помилку на користь "Динамо".