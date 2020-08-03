Суркіс все прорахував, – Сьомін про прихід Луческу в "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін підтримав рішення президента клубу Ігоря Суркіс запросити Мірчу Луческу в якості нового наставника.

На думку російського фахівця, румунський тренер допоможе киянам не тільки досягти високих результатів, але й стати фінансово успішними.

"Я вірю в це рішення. Воно себе ще виправдає і принесе Києву успіхи. Луческу вміє працювати з молодими гравцями. А у "Динамо" є велика група футболістів, які вигравали юнацький чемпіонат світу. І зараз їм треба поступово вже переходити до дорослого футболу. Луческу їм в цьому точно допоможе. Когось "Динамо" зможе продати, заробити гроші. Згадайте, як Мірча здорово працював в "Шахтарі" з молодими бразильцями, яких потім купували за дуже серйозні гроші. Клуб отримував за них по 40 мільйонів. Так що Суркіс все прорахував, він дивиться в майбутнє", – цитує Сьоміна "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL. Ігор Суркіс назвав хлюпиком Юрія Сьоміна. Російський тренер при цьому спокійно відреагував на слова президента "Динамо".