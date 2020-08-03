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Суркіс все прорахував, – Сьомін про прихід Луческу в "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
1,4 т.
Юрій Сьомін

Юрій Сьомін оцінив рішення Ігоря Суркіса. "Динамо" Київ від Шурика

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін підтримав рішення президента клубу Ігоря Суркіс запросити Мірчу Луческу в якості нового наставника.

На думку російського фахівця, румунський тренер допоможе киянам не тільки досягти високих результатів, але й стати фінансово успішними.

"Я вірю в це рішення. Воно себе ще виправдає і принесе Києву успіхи. Луческу вміє працювати з молодими гравцями. А у "Динамо" є велика група футболістів, які вигравали юнацький чемпіонат світу. І зараз їм треба поступово вже переходити до дорослого футболу. Луческу їм в цьому точно допоможе. Когось "Динамо" зможе продати, заробити гроші. Згадайте, як Мірча здорово працював в "Шахтарі" з молодими бразильцями, яких потім купували за дуже серйозні гроші. Клуб отримував за них по 40 мільйонів. Так що Суркіс все прорахував, він дивиться в майбутнє", – цитує Сьоміна "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL. Ігор Суркіс назвав хлюпиком Юрія Сьоміна. Російський тренер при цьому спокійно відреагував на слова президента "Динамо".

ФК Динамо КиївМірча ЛуческуЮрій СьомінІгор Суркіс
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