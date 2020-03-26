Суркіс вирішив пожертвувати стадіоном "Динамо" заради боротьби з коронавірусом – ЗМІ

Відомий журналіст Ігор Бурбас заявив, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий переобладнати стадіон команди на центр порятунку людей, що заразилися коронавірусом.

"Стадіон "Динамо" ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Вже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок", – написав Бурбас у себе в Twitter.

Стадіон "Динамо" ім. Лобановського Football.ua

Стадіон Динамо ім. Лобановського з ініціативи президента клубу могут переобладнаті на центр порятунку людей у випадка нестачі койкомісць у столице. Уже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть смороду за місяць. Надзвичайно Довгий є черга на виготовлення дефіцітніх трубок. - Igor Burbas (@iburbas) March 26, 2020

Нагадаємо, що, відповідаючи на чутки про можливу зміну тренера "Динамо", Ігор Суркіс заявив, що незабаром буде офіційно оголошено про участь київського клубу в серйозному проекті в сфері медицини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" придбало важливе обладнання для Київської міської клінічної лікарні.

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