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26 березня • оновлено в 16:31
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Суркіс вирішив пожертвувати стадіоном "Динамо" заради боротьби з коронавірусом – ЗМІ

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Відомий журналіст Ігор Бурбас заявив, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс готовий переобладнати стадіон команди на центр порятунку людей, що заразилися коронавірусом.

"Стадіон "Динамо" ім. Лобановського з ініціативи президента клубу можуть переобладнати на центр порятунку людей у випадку нестачі койкомісць у столиці. Вже замовлені 10 апаратів штучного дихання. Надійдуть вони за місяць. Надзвичайно довгою є черга на виготовлення дефіцитних трубок", – написав Бурбас у себе в Twitter.

Стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Стадіон "Динамо" ім. Лобановського

Football.ua

Нагадаємо, що, відповідаючи на чутки про можливу зміну тренера "Динамо", Ігор Суркіс заявив, що незабаром буде офіційно оголошено про участь київського клубу в серйозному проекті в сфері медицини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" придбало важливе обладнання для Київської міської клінічної лікарні.

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Тема
Коронавірус
Особи
Ігор Бурбас Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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