Суркіс: тренери збірної України повинні дякувати Луческу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відзначив заслуги головного тренера Мірчі Луческу в успіху національної команди України.

Ігор Михайлович вважає, що тренери збірної повинні дякувати Містеру за те, що він їм дав таку можливість – задіяти в грі захисника Іллю Забарного й не боятися, що він утомиться.

"І він відіграв три матчі поспіль. Відіграв на досить високому рівні, але йому є куди рости. Він показав з Іспанією, особливо в другому таймі, що він уже мужик і може грати на такому рівні. Але треба мати сміливість не тільки поставити гравця в таких матчах. Луческу його задіяв у матчах Ліги чемпіонів", – сказав Суркіс в ефірі Youtube-каналу" Профутбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0.

Раніше Забарний розповів, що за вихід київського клубу в груповий етап Ліги чемпіонів він отримає премію, яка дорівнює кільком річним зарплатам. Пізніше журналіст назвав точну суму преміальних для "Динамо".