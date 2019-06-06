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Суркіс розкрив деталі контракту з новим тренером, згадавши Зеленського

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів подробиці нової угоди з головним тренером команди Олександром Хацкевичем.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

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"Контракт з Хацкевичем розрахований на два роки. Природно, потрібно виконувати завдання. Але не праві ті, хто пишуть, що не дай Бог команда не потрапить в Лігу чемпіонів, контракт однозначно буде розірвано. Такої умови немає. І на мене тиснути не потрібно. Тиск потрібно здійснювати на Федерацію футболу. Як тільки ми наближалися до суперника в чемпіонській гонці, одразу отримували видалення. Часи змінилися. Федерація футболу повинна це розуміти. Молодий президент хоче, щоб в країні був порядок. Все повинно бути чесно, однаково для всіх. Я хочу одного – рівних умов для всіх. І тоді я зможу спитати за результат і з головного тренера, і з футболістів", - цитує Ігоря Михайловича клубна прес-служба.

Власник "Динамо" пообіцяв захищати своїх гравців.

"Мої футболісти скаржаться, що в кожній грі судді чіпляються за те, щоб когось видалити. Ну не може бути такого, що ми всі ігри проводимо вдесятьох. А в паралельних іграх інших команд навіть картку в таких же епізодах не дають. Якщо ті люди, які відповідають за суддівство, хочуть спокійного життя, нехай звернуть на це увагу. У цьому сезоні я мовчати не буду", – сказав Суркіс.

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Нагадаємо, що 45-річний фахівець перший раз очолив клуб 2 червня 2017 року, підписав дворічний контракт з "біло-синіми", тим самим змінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Білорус провів біля керма столичної команди рівно 100 офіційних матчів, в яких здобув 60 перемог і 16 разів програв.

Під керівництвом Олександра Миколайовича "Динамо" виграло Суперкубок України, а також стало срібним призером УПЛ.

1 червня біля Хацкевича закінчився контракт і київське "Динамо" офіційно залишилося без головного тренера.

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Особи
Ігор СуркісОлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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