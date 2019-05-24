Суркіс прокоментував відставку Хацкевича

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що нинішній наставник команди Олександр Хацкевич може залишитися головним тренером і прокоментував чутки щодо переговорів з іноземним тренером.

"Не вірте чуткам. Ні з ким з них я не веду переговорів. Як я і говорив раніше, після закінчення сезону зустрінуся з Хацкевичем. Якщо він переконає мене в тому, що може боротися за трофеї в наступному сезоні, то він залишиться головним тренером" , - цитує президента столичного клубу сайт dynamomania.com

Ігор Суркіс і Олександр Хацкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво київського "Динамо" розглядає можливість запрошення замість Олександра Хацкевича іноземного тренера.

За даними порталу Sport Arena, в найближчі вихідні в столиці України прилетить потенційний кандидат на роль нового наставника "біло-синіх". Він проведе заключну стадію переговорів з президентом "Динамо" і відвідає матч 31-го туру Прем'єр-ліги, в якому кияни візьмуть "Львів".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!