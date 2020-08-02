Не виявився б таким хлюпиком, може, і зараз працював в "Динамо", – Суркіс про Сьоміна

Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що одним з кращих тренерів в історії київського клубу був Юрій Сьомін.

За словами Ігоря Михайловича, у Юрія Павловича все вийшло в перший раз, тому що чемпіонат України для нього не був чужим.

"Тому що він в цьому середовищі працював. Не має значення, він працював в Росії або тут. Він знає цю середу дуже добре. Чемпіонат наш знає. Вважаю, що Сьомін зробив ідеальну роботу в київському "Динамо". Просто якби він не виявився таким, я б сказав, хлюпиком, який побіг за акціями своїми в "Локомотив", може, він би і до цього дня працював в "Динамо". Другий раз увійшов в цю річку, але вже ставлення до нього було інше, навіть у вболівальників", – сказав Суркіс в ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс вперше розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, яка відбулася після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.