Суркіс пригрозив гравцям "Динамо": спортивні підсумки 17 вересня

Каталонська "Барселона" уникла поразки в стартовому матчі Ліги чемпіонів з "Боруссією", а британця Тайсона Ф'юрі відсторонили від боксу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 17 вересня.

Крім того, футболістам "Динамо" загрожують серйозні санкції за невдалі результати. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Порятунок "Барселони" та сенсація в Лондоні: результати Ліги чемпіонів 17 вересня

Ф'юрі відсторонили від боксу: названа причина

Футболісти "Динамо" будуть серйозно оштрафовані: названі умови

Непереможного американця сенсаційно нокаутували в першому раунді

"Суркіс жалкує": журналіст розкрив ситуацію в "Динамо"

"Забрати в Україні": Дерев'янченко осадив Головкіна перед боєм за рекордний гонорар

Кокорін і Мамаєв вийшли з в'язниці: всі подробиці

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!