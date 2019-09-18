Головна Новини
18 вересня • оновлено в 10:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Суркіс пригрозив гравцям "Динамо": спортивні підсумки 17 вересня

Читати матеріал російською

Каталонська "Барселона" уникла поразки в стартовому матчі Ліги чемпіонів з "Боруссією", а британця Тайсона Ф'юрі відсторонили від боксу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 17 вересня.

Крім того, футболістам "Динамо" загрожують серйозні санкції за невдалі результати. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Порятунок "Барселони" та сенсація в Лондоні: результати Ліги чемпіонів 17 вересня

Ф'юрі відсторонили від боксу: названа причина

Футболісти "Динамо" будуть серйозно оштрафовані: названі умови

Непереможного американця сенсаційно нокаутували в першому раунді

"Суркіс жалкує": журналіст розкрив ситуацію в "Динамо"

"Забрати в Україні": Дерев'янченко осадив Головкіна перед боєм за рекордний гонорар

Кокорін і Мамаєв вийшли з в'язниці: всі подробиці

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Ігор Суркіс Тайсон Ф'юрі
Теги
ФК Динамо Київ ФК Барселона
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel