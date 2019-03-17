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Суркіс назвав санкції для "Динамо" за 0:5 від "Челсі"

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував поразку свого клубу від "Челсі" в Лізі Європи.

"Я нікого відзначати не буду. Програла вся команда, вона і повинна нести відповідальність за такий розгромний результат. Чи буде санкція футболістам? Думаю, найбільша санкція – це те, що вони зганьбилися перед 65 тисячами уболівальників", – цитує Суркіса tribuna.com.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

UA-Football

На думку Ігоря Михайловича основною причиною такої невдачі стало відсутність гостроти в атаці.

"Була беззуба гра. Ми виглядали, як люди, які тільки вийшли на футбольне поле, тільки почали грати. Вважав, що у нас мало шансів, але проявити характер і волю до перемоги ми зобов'язані були. Ми провалили повністю цей матч. "Динамо" апріорі не має права програвати з таким рахунком. Якщо ти виходиш на цьому етапі, повинен боротися. Якби вони програли і хтось із них вийшов би в крові, можна так сказати, я б сказав, що вони віддали всі сили. А таке враження, що вони вийшли грати, змагаючись з "Челсі" в майстерності. Майстерність – як небо і земля", - підсумував Суркіс.

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Нагадаємо, що київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5 програло лондонському "Челсі". Перший матч в Англії завершився з рахунком 3:0 на користь господарів.

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Тема
Динамо - Челсі
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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