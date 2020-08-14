Суркіс – до ФФУ: були страшні речі

Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) не зробила нічого для розвитку національного чемпіонату.

Таку думку в інтерв'ю "Новому времени" висловив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Відповідаючи на питання про те, чому в нашій країні футбол поки не є бізнесом, як на Заході, бос "біло-синіх" вказав на прорахунки УАФ.

"Економічна ситуація – раз. Друге: хто головний над нашим футболом? Хоч раз за останні чотири роки була нарада Федерації футболу (ФФУ)? Нас хтось збирає? Ось зараз були страшні речі, ми сиділи на карантині. Ви мені скажіть, якусь хоча б одну рекомендацію або допомогу ми отримали від ФФУ, як себе треба вести, що робити з молодими хлопцями?" – заявив Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс зізнався, що не очікував настільки гнівної реакції фанатів "Динамо" після призначення головним тренер Мірчі Луческу.

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