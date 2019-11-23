Суркіс порівняв можливості "Динамо" і "Шахтаря"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що його клуб поступається у фінансовому плані донецькому "Шахтарю".

Ігор Суркіс

"У професійному футболі є цікава фраза: "Можна і при наявності серйозних грошей не зробити сильну команду, а ось без грошей її точно не створити". В нашому клубі ситуація досить стабільна, але за фінансовими можливостями ми поступаємося тому ж "Шахтарю". Все пізнається в порівнянні і якщо порівняти бюджети "Динамо" і "Шахтаря" з іншими клубами, то це несумірні величини", – цитує Суркіса пресслужба віцечемпіонів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс назвав свавіллям рішення ФФУ оштрафувати "Динамо" і покарати проведенням одного матчу без глядачів.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!