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Супертрансфер: лідер збірної України прийняв рішення про зміну клубу

2.6тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України та бельгійського клубу "Генк" Руслан Малиновський дав згоду на перехід в італійську "Рому".

Представники римської команди уточнили у бельгійців усі фінансові деталі майбутньої угоди і планують зробити покупку під час літнього трансферного вікна, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Руслан Малиновський думками вже у "Ромі"

Руслан Малиновський думками вже у "Ромі"

"Генк" оцінює українського хавбека в 12 мільйонів євро і нещодавно відхилив низку пропозицій від європейський клубів, оскільки вони не давали за футболіста більше 10 мільйонів євро.

Ціна Руслана Малиновського за версією порталу Transfermarkt – 9 мільйонів євро. За "Генк" українець грає із початку 2016 року. Бельгійці спочатку орендували хавбека у "Шахтаря", а влітку 2017 року викупили його контракт. У цьому сезоні Малиновський зіграв у 29 матчах, у яких забив 10 м'ячів і зробив 9 гольових передач.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Євген Селезньов несподівано продовжить кар'єру в Іспанії. 33-річний футболіст підпише короткостроковий контракт і до кінця цього сезону виступатиме в складі "Малаги".

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Бельгії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
чемпіонат БельгіїЧемпіонат Італії
Особа
Руслан Малиновський
Теги
ФК РомаФК Генк
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