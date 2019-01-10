Супертрансфер: лідер збірної України прийняв рішення про зміну клубу

Півзахисник збірної України та бельгійського клубу "Генк" Руслан Малиновський дав згоду на перехід в італійську "Рому".

Представники римської команди уточнили у бельгійців усі фінансові деталі майбутньої угоди і планують зробити покупку під час літнього трансферного вікна, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Руслан Малиновський думками вже у "Ромі"

"Генк" оцінює українського хавбека в 12 мільйонів євро і нещодавно відхилив низку пропозицій від європейський клубів, оскільки вони не давали за футболіста більше 10 мільйонів євро.

Ціна Руслана Малиновського за версією порталу Transfermarkt – 9 мільйонів євро. За "Генк" українець грає із початку 2016 року. Бельгійці спочатку орендували хавбека у "Шахтаря", а влітку 2017 року викупили його контракт. У цьому сезоні Малиновський зіграв у 29 матчах, у яких забив 10 м'ячів і зробив 9 гольових передач.

Новини Ярмоленко і Малиновський затролили Селезньова за ганебний пост в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Євген Селезньов несподівано продовжить кар'єру в Іспанії. 33-річний футболіст підпише короткостроковий контракт і до кінця цього сезону виступатиме в складі "Малаги".