Суперник збірної України на Євро-2020 стикнувся із серйозною втратою

Нападник "Ліона" та збірної Нідерландів Мемфіс Депай порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна в матчі чемпіонату Франції проти "Ренна" і вилетів до кінця сезону.

Як повідомляє агентство Yahoo, голландець був замінений у перерві поєдинку, не зумівши продовжити гру після зіткнення з футболістом суперників. Спортивний директор "Ліона" Жуніньо заявив, що Депай отримав серйозну травму, яка може завадити йому взяти участь у чемпіонаті Європи 2020 року.

Збірна Нідерландів Footboom.com

У цьому сезоні на рахунку нападника 14 голів у 17 матчах за клуб і 6 голів у 6 поєдинках відбіркового турніру до Євро-2020.

Нагадаємо, що 14 червня в Амстердамі Україна зіграє з Нідерландами в першому турі чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голландці зазнали втрати на тренерському містку перед Євро-2020.

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