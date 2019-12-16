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16 грудня • оновлено в 10:30
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Суперник збірної України на Євро-2020 стикнувся із серйозною втратою

1.5т
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Нападник "Ліона" та збірної Нідерландів Мемфіс Депай порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна в матчі чемпіонату Франції проти "Ренна" і вилетів до кінця сезону.

Як повідомляє агентство Yahoo, голландець був замінений у перерві поєдинку, не зумівши продовжити гру після зіткнення з футболістом суперників. Спортивний директор "Ліона" Жуніньо заявив, що Депай отримав серйозну травму, яка може завадити йому взяти участь у чемпіонаті Європи 2020 року.

Збірна Нідерландів

Збірна Нідерландів

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У цьому сезоні на рахунку нападника 14 голів у 17 матчах за клуб і 6 голів у 6 поєдинках відбіркового турніру до Євро-2020.

Нагадаємо, що 14 червня в Амстердамі Україна зіграє з Нідерландами в першому турі чемпіонату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голландці зазнали втрати на тренерському містку перед Євро-2020.

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Теми
Євро-2020 Чемпіонат Франції
Теги
Збірна Нідерландів з футболу ФК Олімпік Ліон
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