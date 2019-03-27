Суперник України потрапив у пастку через справу Мораеса

Збірній України можуть зарахувати дві технічні поразки в стартових матчах відбору на Євро-2020 через нібито порушення в процедурі натуралізації форварда Жуніора Мораеса. При цьому у нашої команди є підстави, аби подати скаргу у ФІФА на свого другого суперника – команду Люксембургу.

У складі опонента збірної України зіграв португальський півзахисник Жерсон Родрігеш. 23-річний футболіст забив два м'ячі у ворота Литви в першому поєдинку кваліфікації континентальної першості і попсував нерви українським захисникам індивідуальними діями у другому матчі. Родрігеш переїхав в Люксембург в 2013 році, проте в серпні 2017 став гравцем голландського "Телстара", а потім після молдавського "Шерифа" перебрався в японську "Джубіло Івату". Таким чином, є сумніви, що Родрігеш протягом п'яти років жив в Люксембурзі і може повноцінно виступати за збірну, як того вимагає регламент ФІФА, повідомляє Советский спорт.

Жуніор Мораес і Жерсон Родрігес Photo by Gerry Schmit

Якщо українці подадуть відповідний позов і його задовольнять, технічну поразку можуть зарахувати обом командам. В такому випадку Португалія стане одноосібним лідером групи В.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з'явилася реакція форварда збірної України Жуніора Мораеса в зв'язку з чутками про порушення процедури отримання громадянства і можливими наслідками цього у вигляді двох технічних поразок.

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