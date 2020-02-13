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13 лютого • оновлено в 13:16
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Суперник "Шахтаря" втратив лідера перед матчами Ліги Європи

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Гравець "Бенфіки", яка є суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи, Габріель Пірес вибув на невизначений термін через проблеми з черепними нервами.

Як повідомляє офіційний сайт португальської команди, футболіст поскаржився на проблеми із зором на наступний день після матчу кубка країни проти "Фамалікао" – у нього двоїлося в очах. Медична служба "Бенфіки" провела необхідні тести та виявила у 26-річного бразильця ураження шостої пари черепних нервів.

Габріель Пірес

Габріель Пірес

Lateral Esquerdo

Враховуючи складність ситуації, лікарі не можуть назвати точну дату повернення Габріеля на футбольне поле, який буде тимчасово виконувати виключно фізичні вправи на базі команди.

У нинішньому сезоні на рахунку півзахисника 24 матчі у всіх турнірах, в яких він зумів забити 2 голи та віддати 1 результативну передачу.

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Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи залишився без перспективного футболіста

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращий захисник і капітан лісабонської "Бенфіки" Жардел також не допоможе своїй команді в протистоянні з донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
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