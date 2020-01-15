Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи залишився без перспективного футболіста

21-річний півзахисник лісабонської "Бенфіки" Жедсон Фернандеш перейшов у "Тоттенхем" на правах оренди. Орендна угода, в якій є опція викупу, розрахована на 18 місяців.

Лондонський клуб офіційно оголосив про підписання вундеркінда у себе в Twitter.

Жедсон Фернандеш Sportslens.com

Фернандеш дебютував у першому складі "Бенфіки" в минулому сезоні та зіграв 22 матчі за команду, відзначившись трьома забитими м'ячами. У нинішньому сезоні на його рахунку 7 поєдинків за клуб. Півзахисник також викликався у збірну Португалії, взявши участь у двох іграх. Його трансферна вартість за версією Transfermarkt становить 15 млн євро.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" зіграє з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперник "гірників" підсилився півзахисником збірної Німеччини Юліаном Вайглем у зимове трансферне вікно.

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