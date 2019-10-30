Суперник "Динамо" в Лізі Європи прийняв радикальне рішення

Суперник київського "Динамо" по груповому турніру Ліги Європи швейцарський "Лугано" змінив тренера.
Як повідомляє офіційний сайт команди, Фабіо Челестіні звільнений з поста рульового. Причиною стали незадовільні результати колективу в чемпіонаті, Кубку Швейцарії і Лізі Європи. Наступником Челестіні став Мауріціо Якобаччі, який раніше працював зі швейцарськими клубами "Сьон" і "Беллінцона".
Мауріціо Якобаччі
ФК "Лугано"
"Лугано" йде на 9-му місці в чемпіонаті Швейцарії і замикає турнірну таблицю групи Ліги Європи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" не зуміло переграти швейцарський клуб на його полі в 2-му турі групового турніру ЛЄ.
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