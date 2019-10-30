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30 жовтня • оновлено в 16:08
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Суперник "Динамо" в Лізі Європи прийняв радикальне рішення

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Суперник київського "Динамо" по груповому турніру Ліги Європи швейцарський "Лугано" змінив тренера.

Як повідомляє офіційний сайт команди, Фабіо Челестіні звільнений з поста рульового. Причиною стали незадовільні результати колективу в чемпіонаті, Кубку Швейцарії і Лізі Європи. Наступником Челестіні став Мауріціо Якобаччі, який раніше працював зі швейцарськими клубами "Сьон" і "Беллінцона".

Мауріціо Якобаччі

Мауріціо Якобаччі

ФК "Лугано"

Новини
Перша осічка! Лугано – Динамо: дивитися онлайн матч Ліги Європи

"Лугано" йде на 9-му місці в чемпіонаті Швейцарії і замикає турнірну таблицю групи Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" не зуміло переграти швейцарський клуб на його полі в 2-му турі групового турніру ЛЄ.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Швейцарія Лугано
Тег
ФК Динамо Київ
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