"Суха" серія "Динамо" в єврокубках досягла вражаючої позначки

Київське "Динамо", програвши в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" (1:0), збільшило свою невдалу серію без забитих м'ячів у єврокубках.

Востаннє підопічні Олександра Хацкевича радували своїх шанувальником голами на міжнародній арені в поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи минулого розіграшу проти грецького "Олімпіакоса". Тоді на 32-й хвилині іспанець Фран Соль відзначився точним ударом, який став єдиним у грі. Після цього динамівці без шансів поступилися у двох матчах лондонському "Челсі" – 0:3 і 0:5.

"Брюгге" – "Динамо"

Так, після невдачі в Брюгге "суха" серія киян досягла 5,5 години, і становить 328 хвилин (без урахування компенсованого часу).

Зазначимо, що матч-відповідь "Динамо" з бельгійцями пройде на НСК "Олімпійський" у вівторок, 13 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про те, з якою несподіваною проблемою зіткнулося "Динамо" перед стартовим свистком арбітра в грі з "Брюгге".

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