Суд виніс новий вирок Кокоріну і Мамаєву

Форварду "Зеніту" Олександру Кокоріну і півзахиснику "Краснодара" Павлу Мамаєву продовжили термін утримання під вартою до 25 вересня.

Кокорін (зліва) і Мамаєв

Звинувачення просило продовжити термін утримання під вартою для футболістів ще на півроку, до вересня. Захист клопотала про повернення справи прокурору.

Перше відкрите засідання у справі відбудеться у вівторок, 9 квітня. Також було вирішено залишити під вартою брата форварда Кирила і їхнього друга Олександра Протасовіцкого, які також є фігурантами справи про двох бійках в Москві.

Новини Мати Кокоріна розридалася після рішення суду в Москві

Нагадаємо, що 8 жовтня минулого року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновників в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!