Суд виніс новий вирок Кокоріну і Мамаєву

Форварду "Зеніту" Олександру Кокоріну і півзахиснику "Краснодара" Павлу Мамаєву продовжили термін утримання під вартою до 25 вересня.
Кокорін (зліва) і Мамаєв
Звинувачення просило продовжити термін утримання під вартою для футболістів ще на півроку, до вересня. Захист клопотала про повернення справи прокурору.
Перше відкрите засідання у справі відбудеться у вівторок, 9 квітня. Також було вирішено залишити під вартою брата форварда Кирила і їхнього друга Олександра Протасовіцкого, які також є фігурантами справи про двох бійках в Москві.
Нагадаємо, що 8 жовтня минулого року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновників в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
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