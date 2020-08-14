Став відомий календар УПЛ: коли перший матч "Динамо" – "Шахтар"

Після завершення сезону у Першій лізі України був сформований календар першого кола української Прем'єр-ліги 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЛ, в першому турі київське "Динамо" зіграє на виїзді проти донецького "Олімпіка", в той час як "Шахтар" вдома зустрінеться з "Колосом" з Ковалівки.

Повністю розклад стартового туру УПЛ виглядає наступним чином:

Перший тур. Базова дата 22.08.2020

"Шахтар" – "Колос"

"Олімпік" – "Динамо"

"Десна" – "Зоря"

"Олександрія" – "Маріуполь"

"Інгулець" – "Дніпро-1"

"Ворскла" – "Рух"

"Львів" – "Минай"

Перше Українське Класико відбудеться в дев'ятому турі, який запланований на 7 листопада. Номінальними господарями поля стануть "динамівці". Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, "Шахтар" заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон на матчі української Прем'єр-ліги 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "гірники" стали чемпіонами УПЛ 2019/20, встановивши рекорд України. "Динамо" посіло друге місце та завоювало путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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