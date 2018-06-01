Став відомий головний фаворит на заміну Зідану в "Реалі"

Мадридський "Реал" знаходиться в пошуках нового головного тренера після шокової новини про відхід Зінедіна Зідана.

На думку авторитетного видання The Sun "вершкові" визначили фаварітом на роботу на "Бернабеу" головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

50-річний Клопп піднявся в топ списку бажаних наставників Мадрида після того, як "мерсисайдці" вийшли у фінал Ліги чемпіонів.

Юрген Клопп Головний тренер "Ліверпуля"

Президент "Реала" Флорентіно Перес вважає, що у німецького наставника є серйозні особистісні якості і сильний характер, необхідний для задоволення вимог найбільшого клубу в світі.

Нагадаємо, Юрген Клопп прийшов в "Ліверпуль" в жовтні 2015 року. В даний час тренер заробляє 140 000 фунтів стерлінгів на тиждень, але "Реал" готовий запропонувати йому угоду вартістю в 10 мільйонів фунтів на рік. Чинний контракт Клоппа розрахований ще на чотири роки.

Бос "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно, яким довго захоплювався Перес, також знаходиться в полі зору іспанського гранда.

Маурісіо Почеттіно Головний тренер "Тоттенхем Хотспурт"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зідан розповів про справжні причини відходу з "Реалу".