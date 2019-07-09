ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Стану зрадником!" Чемпіон світу U-20 висловився про Росію

1.3тЧитати матеріал російською

Захисник збірної України U-20 Данило Безкоровайний назвав політичними провокаціями критику футболістів за виступи в чемпіонаті Росії.

Переможець мундіалю-2019 неоднозначно відповів на питання про можливий перехід в російський клуб.

Новини
"От гадина!" Герой ЧС U-20 епічно вилаяв партнера

Данило Безкоровайний (праворуч)

Данило Безкоровайний (праворуч)

"Швидше за все – відмовився б. Я люблю свою країну! Але це така тема, знаєте. Спорт поза політикою. Це не повинно стосуватися спорту. Чому наші співаки їдуть до Росії, їх виконавці – в Україні, але варто футболісту виїхати до Росії, як піднімається ураган невдоволення? Я вважаю, все це провокують політики. Між людьми нормальні відносини. у мене бабуся живе в Росії. Вона вже старенька і постійно просить, щоб я приїхав до неї, але я не можу. Як так? Це нормально? Якщо перетну кордон, я ж стану тут зрадником!" – цитує захисника журнал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Юрій Габовда потрапив у грандіозний скандал через піст про Росію в соціальній мережі Instagram. При цьому сам спортсмен заявив, що його сторінку зламали.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Тег
Молодіжна збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Скирда Женя
Скирда Женя
13000 человек жизнь за страну отдали и каждый день готовы пожертвовать своей жизнью!!! (не поездкой "к старенькой бабушке"!!!) Как можно такое НЕ ПОНИМАТЬ!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel