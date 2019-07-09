"Стану зрадником!" Чемпіон світу U-20 висловився про Росію

Захисник збірної України U-20 Данило Безкоровайний назвав політичними провокаціями критику футболістів за виступи в чемпіонаті Росії.

Переможець мундіалю-2019 неоднозначно відповів на питання про можливий перехід в російський клуб.

Данило Безкоровайний (праворуч)

"Швидше за все – відмовився б. Я люблю свою країну! Але це така тема, знаєте. Спорт поза політикою. Це не повинно стосуватися спорту. Чому наші співаки їдуть до Росії, їх виконавці – в Україні, але варто футболісту виїхати до Росії, як піднімається ураган невдоволення? Я вважаю, все це провокують політики. Між людьми нормальні відносини. у мене бабуся живе в Росії. Вона вже старенька і постійно просить, щоб я приїхав до неї, але я не можу. Як так? Це нормально? Якщо перетну кордон, я ж стану тут зрадником!" – цитує захисника журнал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Юрій Габовда потрапив у грандіозний скандал через піст про Росію в соціальній мережі Instagram. При цьому сам спортсмен заявив, що його сторінку зламали.

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