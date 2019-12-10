Стало відомо, як змінилися ціни українських футболістів

Вартість вінгера збірної України та "Вест Хема" Андрія Ярмоленка зменшилася на 5 млн. євро, а найдорожчим українцем залишається гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Німецький сайт Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які грають в англійській Прем'єр-лізі, в результаті чого вартість Андрія Ярмоленко зменшилася до 15 мільйонів євро. Ексфутболіст київського "Динамо" поступився другим місцем у рейтингу найдорожчих українських гравців Віктору Циганкову, який тепер одноосібно йде другим у рейтингу з цінником у 20 млн. євро.

Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко Футбол 24

Нагадаємо, що максимальна вартість Ярмоленко була зафіксована на позначці в 25 млн. євро.

Що стосується Олександра Зінченка, то ціна лівого захисника "Манчестер Сіті" не змінилася і становить 30 мільйонів євро. Українець залікував травму та відновив тренування з першою командою, але на поле ще не повертався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівництво "МанСіті" починає підшукувати заміну головному тренеру клубу Пепу Гвардіолі.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!