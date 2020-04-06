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6 квітня • оновлено в 14:35
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Стало відомо, як Ірина Морозюк заразилася коронавірусом

2.8т
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Футболіст турецького "Різеспора" Микола Морозюк розповів, що його дружина Ірина заразилася коронавірусом під час відвідування салону краси.

"Це було десь 2,5 тижні тому. Вона помітила у себе симптоми, яких ніколи не було раніше. Ірина викликала лікаря додому, а вона їй сказала, що це може бути коронавірус. Пізніше, вона з'ясувала, що відвідувала один салон, а через пару днів дівчина, яка була в тому ж салоні, захворіла і важко переносила хворобу. Трохи пізніше Ірина здала тест і це підтвердилося", – цитує слова Морозюка інформагентство Footballua.tv.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

@irina_moroziuk

Він також зізнався, що був вкрай наляканий через коронавірус після перегляду телевізора, але його дружина перенесла хворобу без ускладнень.

"Моє сприйняття коронавірусу з того, що я чую по телевізору, це ніби ймовірність летального результату у 85-90 відсотків. Але від лікаря я дізнався, що є зона ризику людей: літні або ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. А якщо у вас немає ніяких проблем, ви можете перенести коронавірус взагалі без ускладнень, немов звичайну застуду. Ірина перенесла його досить легко", – додав Микола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Морозюк повідомила, що перехворіла коронавірусом, і розповіла про симптоми. Проте, багато підписників їй не повірили.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особи
Микола Морозюк Ірина Морозюк
Місце
Туреччина
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