Стало відомо, як Ірина Морозюк заразилася коронавірусом

Футболіст турецького "Різеспора" Микола Морозюк розповів, що його дружина Ірина заразилася коронавірусом під час відвідування салону краси.

"Це було десь 2,5 тижні тому. Вона помітила у себе симптоми, яких ніколи не було раніше. Ірина викликала лікаря додому, а вона їй сказала, що це може бути коронавірус. Пізніше, вона з'ясувала, що відвідувала один салон, а через пару днів дівчина, яка була в тому ж салоні, захворіла і важко переносила хворобу. Трохи пізніше Ірина здала тест і це підтвердилося", – цитує слова Морозюка інформагентство Footballua.tv.

Ірина Морозюк @irina_moroziuk

Він також зізнався, що був вкрай наляканий через коронавірус після перегляду телевізора, але його дружина перенесла хворобу без ускладнень.

"Моє сприйняття коронавірусу з того, що я чую по телевізору, це ніби ймовірність летального результату у 85-90 відсотків. Але від лікаря я дізнався, що є зона ризику людей: літні або ті, у кого є проблеми зі здоров'ям. А якщо у вас немає ніяких проблем, ви можете перенести коронавірус взагалі без ускладнень, немов звичайну застуду. Ірина перенесла його досить легко", – додав Микола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Морозюк повідомила, що перехворіла коронавірусом, і розповіла про симптоми. Проте, багато підписників їй не повірили.

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