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7 травня • оновлено в 18:50
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Стало відомо, як будуть проходити матчі в УПЛ після карантину

1.3т
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При відновлення чемпіонату України в Прем'єр-лізі України будуть взяті за основу "протоколи безпеки" європейських країн, таких як Німеччина і Італія, проте адаптовані під місцеві умови.

Першим і головним пунктом протоколу буде проведення матчів, що залишилися чемпіонату України, без глядачів, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Крім того, всім футболістам і персоналу поза змаганнями необхідно буде використовувати індивідуальні засоби захисту – антисептики, маски і рукавички.

Перед кожним матчем футболісти повинні будуть пройти тести на коронавірус. Також клубам рекомендуватимуть при виїздах на матч використовувати три автобуси, а також готель, який буде заброньовано тільки під одну команду, і користуватися декількома роздягальнями на стадіонах, щоб мінімізувати контакти між учасниками змагань.

Заходи соціальної дистанції необхідно буде дотримуватися і на лавці запасних – гравці і тренерський штаб повинні будуть знаходитися один від одного на відстані мінімум 1,5 метра. Також футболістам буде рекомендовано не святкувати голи спільно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 11 травня клуби української Прем'єр-ліги зможуть відновити групові тренування на закритих базах.

Відзначимо, що УПЛ була припинена за дев'ять турів до закінчення сезону, а в Кубку України залишилося провести півфінальні поєдинки та фінал.

Раніше ЗМІ опублікували план по завершенню сезону 2019/20 в УПЛ і Кубку України, назвавши дати початку і закінчення матчів.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Прем'єр-ліга України Карантин в Україні
Місце
Україна
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