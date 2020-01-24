Стало відомо, у якому клубі Ярмоленко завершить сезон

Український півзахисник лондонського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, швидше за все, не буде проданий або відданий в оренду в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на джерело в Лондоні.

Андрій Ярмоленко

В даний час Андрій знаходиться в лазареті і буде проходити відновлення протягом ще трьох тижнів. У зв'язку з цим український півзахисник не зможе пройти медичне обстеження в новому клубі, навіть якщо б його продали або віддали в оренду. Варто відзначити, що зимове трансферне вікно в Англії закривається 31 січня.

Нагадаємо, українець продовжує відновлення після травми стегна. Останній раз Андрій виходив на поле 14 грудня.

Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" влітку 2018 року з дортмундської "Боруссії". У нинішньому сезоні він забив три голи і зробив одну гольову передачу в 15 матчах за "Вест Хем". Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тренер "Вест Хема" озвучив невтішний діагноз Андрію Ярмоленку.

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