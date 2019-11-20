Стало відомо, в яких містах зіграє збірна України на Євро-2020

Визначилися міста, в яких збірна України проведе матчі групового турніру фінальної частини Євро-2020.

Після завершення кваліфікації чемпіонату Європи "синьо-жовті" автоматично потрапили до групи С. Матчі цього квартету пройдуть у двох європейських столицях – Амстердамі і Бухаресті.

Відомий також календар поєдинків групи С. Збірна України зіграє 14-го, 18-го і 22 червня 2020 року.

Нагадаємо, що одним із суперників України у фінальній частині буде команда Нідерландів. Ще одного суперника українська збірна дізнається 30 листопада на офіційному жеребкуванні Євро-2020. Третім суперником, швидше за все, виявиться один з переможців стадії плей-офф (матчі пройдуть у березні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про склад всіх кошиків перед жеребкуванням Євро-2020.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!