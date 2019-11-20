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20 листопада • оновлено в 13:18
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Стало відомо, в яких містах зіграє збірна України на Євро-2020

1.4т
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Визначилися міста, в яких збірна України проведе матчі групового турніру фінальної частини Євро-2020.

Стало відомо, в яких містах зіграє збірна України на Євро-2020

Після завершення кваліфікації чемпіонату Європи "синьо-жовті" автоматично потрапили до групи С. Матчі цього квартету пройдуть у двох європейських столицях – Амстердамі і Бухаресті.

Відомий також календар поєдинків групи С. Збірна України зіграє 14-го, 18-го і 22 червня 2020 року.

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Нагадаємо, що одним із суперників України у фінальній частині буде команда Нідерландів. Ще одного суперника українська збірна дізнається 30 листопада на офіційному жеребкуванні Євро-2020. Третім суперником, швидше за все, виявиться один з переможців стадії плей-офф (матчі пройдуть у березні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про склад всіх кошиків перед жеребкуванням Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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