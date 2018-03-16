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Стало відомо, скільки заробили українські футбольні клуби в єврокубках

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Українські футбольні клуби в нинішньому єврокубковому сезоні заробили на всіх більш 35 млн євро відповідно до схеми розподілу призових УЄФА.

Більше за всіх заробив донецький "Шахтар" - 24,7 млн євро: 12,7 млн за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, 6 млн - за чотири перемоги в ньому і стільки ж - за вихід в 1/8 фіналу. На другому місці, проте з великим відставанням, - "Динамо".

Кияни найбільше заробили більше шести мільйонів: 2,6 млн за груповий турнір Ліги Європи, 500 тисяч - за вихід в 1/16, 750 тисяч - за вихід в 1/8 фіналу. Також столичний гранд отримав 420 тисяч бонусу за третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів і 260 тисяч - компенсацію за непопадання в основну сітку ЛЧ.

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Інші українські клуби отримали набагато менше призових. "Зоря" за участь в груповому раунді Ліги Європи стала багатшою на 3,32 мільйона євро. "Олександрія", яка вибула на стадії плей-офф ЛЄ - 480 тисяч, а "Олімпік", який програв у третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ, - 235 тисяч євро.

Як повідомляв "Обозреватель", останнім українським клубом, що вилетів з нинішнього розіграшу єврокубків стало київське "Динамо". "Біло-сині" на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох матчів поступилися "Лаціо".

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Ліга ЄвропиЛіга чемпіонів
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ФК Динамо КиївФК ШахтарФК ЗоряПФК ОлександріяФК Олімпік Донецьк
Джерело
Джерело:http://football.ua/ukraine/358039-stalo-izvestno-skolko-zarabotali-ukrainskie-kluby-v-evrokubkakh.html
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