Стало відомо, скільки заробили "Динамо" та "Шахтар" у Лізі Європи 2018/19

За підсумками виступів у Лізі Європи 2018/19 київське "Динамо" заробило 11,3 млн євро, а донецький "Шахтар" – 555 тис. євро.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, завдяки виходу з групи і подальшому вильоту в 1/8 фіналу від майбутніх володарів трофею "Челсі" бюджет киян поповнився на 11,34 млн євро. "Гірники" потрапили у плейоф Ліги Європи, посівши третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів, але не зуміли пройти "Айнтрахт" із Франкфурта, який потім дійшов до півфіналу турніру. Це принесло донеччанам 555 тисяч євро.

Ліга Європи 2018/19, матч "Динамо" – "Челсі" Футбол 24

Більше за всіх у другому за значущістю клубному змаганні Європи заробили фіналісти: "Челсі" отримав 46,4 млн євро, а "Арсенал" – майже 39 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа сума, зароблена "Шахтарем" за підсумками виступів у осінній частині Ліги чемпіонів 2019/20.

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