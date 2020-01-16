Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив за рік

Донецький "Шахтар" за 2018 фінансовий рік заробив 42 млн євро, зайнявши 6-е місце серед всіх європейських клубів.

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував економічний звіт, перше місце в якому зайняв "Монако". Чистий прибуток монегасків склав 179 млн євро. На другому місці розташувався "Тоттенхем" (127 млн). "Ліверпуль" замкнув трійку лідерів з показником 120 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня бразильському легіонеру донецького "Шахтаря" Тайсону виповнилося 32 роки. З цієї нагоди в УЄФА згадали про один з кращих голів у кар'єрі футболіста.

В офіційному Twitter Ліги Європи було опубліковано відео його шедевра за "Металіст" в матчі групового етапу турніру проти норвезького "Русенборга".

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