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16 січня • оновлено в 20:24
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Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив за рік

Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив за рік
Європейський футбольний союз опублікував економічний звіт
1.3т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" за 2018 фінансовий рік заробив 42 млн євро, зайнявши 6-е місце серед всіх європейських клубів.

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував економічний звіт, перше місце в якому зайняв "Монако". Чистий прибуток монегасків склав 179 млн євро. На другому місці розташувався "Тоттенхем" (127 млн). "Ліверпуль" замкнув трійку лідерів з показником 120 млн євро.

Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив за рік

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"Баварія" готує супертрансфер футболіста "Шахтаря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня бразильському легіонеру донецького "Шахтаря" Тайсону виповнилося 32 роки. З цієї нагоди в УЄФА згадали про один з кращих голів у кар'єрі футболіста.

В офіційному Twitter Ліги Європи було опубліковано відео його шедевра за "Металіст" в матчі групового етапу турніру проти норвезького "Русенборга".

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Автор
Максим Богданов
Теги
ФК Шахтар УЄФА
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