УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Стало відомо, скільки отримає "Реал" за Кріштіану Роналду

2.6тЧитати новину російською

Керівництво мадридського "Реала" готове продати свого нападаючого Кріштіану Роналду за 200 мільйонів євро.

Як повідомляє El Mundo, позиція команди щодо нового контракту залишається незмінною - нинішня угода, що діє до 2021 року, переглянуте не буде. Сума відступних в контракті Роналду становить один мільярд євро.

Новини
Кріштіану Роналду після ЧС-2018 можуть посадити до в'язниці на вісім років

Раніше 33-річний футболіст після фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем" дав зрозуміти, що має намір покинути "королівський клуб", з яким тричі поспіль виграв найпрестижніший європейський турнір.

Нагадаємо, що в матчі проти "Ліверпуля" Роналду забив шедевральний м'яч, ударом через себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали справжні причини можливого відходу Кріштіану Роналду з мадридського "Реала".

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "Обозреватель".

Тема
Трансфери
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги