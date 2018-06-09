Стало відомо, скільки отримає "Реал" за Кріштіану Роналду

Керівництво мадридського "Реала" готове продати свого нападаючого Кріштіану Роналду за 200 мільйонів євро.

Як повідомляє El Mundo, позиція команди щодо нового контракту залишається незмінною - нинішня угода, що діє до 2021 року, переглянуте не буде. Сума відступних в контракті Роналду становить один мільярд євро.

Раніше 33-річний футболіст після фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем" дав зрозуміти, що має намір покинути "королівський клуб", з яким тричі поспіль виграв найпрестижніший європейський турнір.

Нагадаємо, що в матчі проти "Ліверпуля" Роналду забив шедевральний м'яч, ударом через себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали справжні причини можливого відходу Кріштіану Роналду з мадридського "Реала".