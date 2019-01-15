Стало відомо, скільки "Динамо" заплатило за іспанського супербомбардира

Голландський "Віллем II" зумів домогтися від київського "Динамо" підвищення пропозиції щодо трансферу 26-річного іспанського нападаючого Франциско Соля.

Другий в нинішньому сезоні бомбардир чемпіонату Нідерландів перейде в український клуб за 3,5 мільйона євро, хоча раніше "біло-сині" готові були заплатити на 250 тисяч менше, повідомляє видання Brabants Dagblad.

Франциско Соль Pro Shots

Очікується, що вже 15 січня Соль прибуде у столицю України для проходження медогляду, після чого відправитися у Марбелью. Там іспанець підпише п'ятирічний контракт із "Динамо" і приєднається до нових партнерів на тренувальних зборах.

Зазначимо, що у 2018 році Соль відзначився 17 разів у 20 матчах за "Віллем II".

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у формі київського "Динамо" похвалився фото з відпочинку.

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