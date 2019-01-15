МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Стало відомо, скільки "Динамо" заплатило за іспанського супербомбардира

1.5тЧитати матеріал російською

Голландський "Віллем II" зумів домогтися від київського "Динамо" підвищення пропозиції щодо трансферу 26-річного іспанського нападаючого Франциско Соля.

Другий в нинішньому сезоні бомбардир чемпіонату Нідерландів перейде в український клуб за 3,5 мільйона євро, хоча раніше "біло-сині" готові були заплатити на 250 тисяч менше, повідомляє видання Brabants Dagblad.

Новини
Ребров повертається? Дружина тренера натякнула на "Динамо"

Франциско Соль

Франциско Соль

Pro Shots

Очікується, що вже 15 січня Соль прибуде у столицю України для проходження медогляду, після чого відправитися у Марбелью. Там іспанець підпише п'ятирічний контракт із "Динамо" і приєднається до нових партнерів на тренувальних зборах.

Зазначимо, що у 2018 році Соль відзначився 17 разів у 20 матчах за "Віллем II".

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик у формі київського "Динамо" похвалився фото з відпочинку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги