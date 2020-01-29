"Динамо" не може позбавитися скандального легіонера: названо причину

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано не хоче залишати команду, поки йому не виплатять заборгованість із зарплати, яка становить 4 місяці.

Як повідомляє агентство TheMiracleTech, аргентинський "Бока Хуніорс" домовився з українським клубом про покупку перуанця за суму, яка приблизно становить 1,5 мільйони доларів, і з самим гравцем про умови трирічного контракту. Для завершення трансферу Самбрано необхідно відмовитися від недоотриманої зарплати.

Карлос Самбрано Peru - Diario As

Варто зазначити, що захисник перейшов до київського клубу в січні 2018 року, але не провів за команду жодного матчу. Перуанець неодноразово потрапляв у секс-скандали у себе на батьківщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Карлос Самбрано жорстко розкритикував трансферну політику київського "Динамо".

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