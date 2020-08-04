Стало відомо, що відбувається на перших тренуваннях Луческу в 'Динамо': підсумки спорта 3 серпня

Відомий журналіст Олег Барков розповів про те, як проходять перші тренування "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу, а гравець "Шахтаря" Михайло Мудрик підкорив мережу неймовірним трюком.

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Крім того, екстренер "Динамо" Юрій Сьомін висловився про прихід Мірчі Луческу в столичний клуб. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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