Стало відомо про реакцію УЄФА на скандал в матчі "Шахтар" – "Динамо": спортивні підсумки 11 ноябоя

Поєдинок київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" завершився грандіозним скандалом, а УЄФА вже відреагував на ситуацію навколо гравця "гірників" Тайсона.

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Крім того, ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський забив черговий гол в чемпіонаті Білорусі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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