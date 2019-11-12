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12 листопада • оновлено в 10:04
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Стало відомо про реакцію УЄФА на скандал в матчі "Шахтар" – "Динамо": спортивні підсумки 11 ноябоя

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Поєдинок київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" завершився грандіозним скандалом, а УЄФА вже відреагував на ситуацію навколо гравця "гірників" Тайсона.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 листопада.

Крім того, ексфорвард "Динамо" Артем Мілевський забив черговий гол в чемпіонаті Білорусі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особи
Тайсон Артем Мілевський
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