Стало відомо про нововведення Луческу в 'Динамо': спортивні підсумки 13 серпня

Німецький "Лейпциг" сенсаційно вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, а ЗМІ з'ясували нововведення Мірчі Луческу в "Динамо".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 13 серпня.

Крім того, футболіста збірної Росії Федора Смолова пограбували в Барселоні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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