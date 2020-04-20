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20 квітня • оновлено в 18:13
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Стало відомо, коли "Барселона" поверне уболівальників на трибуни

1.1т
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"Барселона" може закрити "Камп Ноу" на наступні 10 місяців і не пускати вболівальників на трибуни до лютого 2021 року через коронавірус.

Як повідомляє видання DailyMail, існує два можливих сценарії подальшого розвитку подій у футбольному світі. Песимістичний варіант передбачає те, що нинішній сезон дограний не буде, а трансферне вікно відкриється 15 серпня і закриється 15 вересня. Саме в цьому випадку "Камп Ноу" буде закритий для фанатів до лютого 2021 року.

"Камп Ноу"

"Камп Ноу"

AS English

Згідно оптимістичним сценарієм, догравати сезон 2019/20 будуть з другої половини червня до другого тижня серпня. При такому розкладі шанувальники "синьо-гранатових" не зможуть потрапити на стадіон до 15 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат у президенти "Барселони" Віктор Фонт заявив, що зараз каталонський клуб переживає непрості часи, які можуть закінчитися банкрутством.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
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