"Може ще Борис Апрель?" Стало відомо, хто виконає гімн на матчі Україна - Литва

Фронтмен групи "DZIDZIO" Михайло Хома виконає гімн України перед матчем 6-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 Україна - Литва, повідомив журналіст Ігор Циганик.

Матч відбудеться 11 жовтня в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок – 21.45.

Ця інформація була неоднозначно сприйнята українськими вболівальниками. Деякі схвалили вибір організаторів, але були такі, які порівняли DZIDZIO з Ольгою Поляковою та Борисом Апрелем.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0).

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок у перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) у матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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