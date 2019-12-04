Стало відомо, який канал покаже матчі України на Євро-2020

Генеральний директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов розповів, що канал "Україна" покаже поєдинки національної збірної на Євро-2020.

"Прямі трансляції матчів будуть на каналах "Футбол 1/2/3" і "Україна". Останній висвітлить вагомі події, матчі збірної України, півфінал і фінал. Плануємо, що на каналах групи ми покажемо усі матчі турніру", – цитує Денисова видання Sportarena.

Збірна України з футболу rp.mk.ua

Крім того, ведучий програми "Великий футбол" розповів, що українські вболівальники вперше зможуть подивитися фінальний матч в якості 4К.

"Вперше ми запропонуємо нашим передплатникам переглянути фінал Євро-2020 в 4К. Це вперше в історії нашого телебачення. Запропонуємо таку опцію, і користувачі отримають таку можливість", – додав Денисов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує революцію в правилах футболу на Євро-2020.

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