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18 грудня • оновлено в 14:48
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Стало відомо, де відбудеться матч Україна – Франція

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Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, відбудеться в передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс".

Про це офіційно повідомила Французька футбольна федерація.

"Стад де Франс"

"Стад де Франс"

stadefrance.com

Збірна України чотири рази грала на "Стад де Франс" проти "триколірних": "синьо-жовті" одного разу зіграли внічию і тричі програвали. Востаннє – в матчі-відповіді плейоф відбору на ЧС-2014. Тоді підопічні Михайла Фоменка після перемоги в Києві (2:0) без шансів поступилися на виїзді – 0:3.

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Додамо, що через чотири дні після матчу в Сен-Дені, 31 березня, збірна України зіграє проти Польщі й також на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповів про шанси України на Євро-2020.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Франція Сен-Дені
Теги
Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу
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