Стало відомо, де відбудеться матч Україна – Франція

Товариський матч між збірними України та Франції, який заплановано на 27 березня 2020 року, відбудеться в передмісті Парижа Сен-Дені на стадіоні "Стад де Франс".
Про це офіційно повідомила Французька футбольна федерація.
"Стад де Франс"
stadefrance.com
Збірна України чотири рази грала на "Стад де Франс" проти "триколірних": "синьо-жовті" одного разу зіграли внічию і тричі програвали. Востаннє – в матчі-відповіді плейоф відбору на ЧС-2014. Тоді підопічні Михайла Фоменка після перемоги в Києві (2:0) без шансів поступилися на виїзді – 0:3.
Додамо, що через чотири дні після матчу в Сен-Дені, 31 березня, збірна України зіграє проти Польщі й також на виїзді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповів про шанси України на Євро-2020.
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