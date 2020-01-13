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13 січня • оновлено в 14:44
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Стало відомо, де продовжить кар'єру Лунін

2.4т
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Клуб другого іспанського дивізіону "Ов'єдо" чекає дозволу Ла Ліги на реєстрацію нових гравців у зимове міжсезоння, щоб завершити перехід українця Андрія Луніна в команду до кінця сезону.

Як повідомляє агентство AS, керівництво астурійського клубу пообіцяло українському голкіперу місце в стартовому складі, що є вкрай важливим для Луніна, який не зміг закріпитися в основі "Леганеса" та "Вальядоліда".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Diario de Valladolid

Варто відзначити, що "Ов'єдо" займає 17-е місце в Сегунді, перебуваючи всього в одному очку від зони вильоту після 22 турів. Таким чином, воротар отримає ігрову практику та опиниться під тиском, що допоможе йому набратися необхідного досвіду для виступів за "Реал".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін вивів "Вальядолід" у наступний раунд Кубка Іспанії, відбивши два пенальті у післяматчевій серії проти "Марбельї".

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Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолід
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