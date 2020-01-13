Стало відомо, де продовжить кар'єру Лунін

Клуб другого іспанського дивізіону "Ов'єдо" чекає дозволу Ла Ліги на реєстрацію нових гравців у зимове міжсезоння, щоб завершити перехід українця Андрія Луніна в команду до кінця сезону.

Як повідомляє агентство AS, керівництво астурійського клубу пообіцяло українському голкіперу місце в стартовому складі, що є вкрай важливим для Луніна, який не зміг закріпитися в основі "Леганеса" та "Вальядоліда".

Андрій Лунін Diario de Valladolid

Варто відзначити, що "Ов'єдо" займає 17-е місце в Сегунді, перебуваючи всього в одному очку від зони вильоту після 22 турів. Таким чином, воротар отримає ігрову практику та опиниться під тиском, що допоможе йому набратися необхідного досвіду для виступів за "Реал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін вивів "Вальядолід" у наступний раунд Кубка Іспанії, відбивши два пенальті у післяматчевій серії проти "Марбельї".

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