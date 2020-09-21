Стало відомо, де продовжить кар'єру Кравець

Нападник збірної України Артем Кравець, який прийняв рішення покинути "Динамо" заради отримання стабільної ігрової практики, в найближчі дні підпише контракт з новим клубом.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, футболіст продовжить кар'єру в одному з турецьких клубів.

Відзначимо, що після прощання зі столичною командою взимку 2018 року Кравець вже півтора роки виступав у місцевій Суперлізі в складі "Кайеріспора". За турецький клуб він провів 63 матчі, забивши 21 гол і віддавши 1 результативну передачу. Після закінчення сезону 2019/20 керівництво команди попросило українця почати пошуки нового колективу, незважаючи на те, що його контракт діяв до літа 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський зацікавив знаменитий клуб з англійської Прем'єр-ліги.