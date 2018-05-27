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Стало відомо, чи зіграє Салах на ЧС-2018 в Росії

2.5тЧитати новину російською

Форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах, який отримав травму плеча в фіналі Ліги чемпіонів проти "Реала" (1:3) , найімовірніше, зіграє на чемпіонаті світу в Росії.

По ходу матчу повідомлялося, що Салах може пропустити ЧС-2018, проте Федерація футболу Єгипту незабаром заявила, що прогнози лікарів оптимістичні.

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Міністр спорту Єгипту Халед Абдель Азіз вже написав в фейсбуці, що відновлення Салаха займе близько 2 тижнів.

Зараз Салаху дадуть кілька днів на відпочинок і першу стадію лікування, після чого він приєднається до команди. За словами міністра спорту Єгипту, гравцеві "Ліверпуля" нічого не повинно перешкодити увійти в остаточний склад Єгипту на ЧС.

Ця новина викликала зневіру у російських уболівальників, чия збірна разом з командою Єгипту знаходиться в одній відбірковій групі на чемпіонаті світу-2018.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Росії захопилися киянами перед фіналом ЛЧ.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Особа
Мохаммед Салах
Місце
Єгипет
Об'єкт
збірна Єгипту з футболу
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