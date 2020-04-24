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24 квітня • оновлено в 18:41
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Стало відоме покарання Хачеріді за дику витівку в чемпіонаті Білорусі

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Захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф за неспортивну поведінку під час виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

Як повідомляє видання Прессбол, українець пропустить п'ять наступних поєдинків своєї команди і заплатить штраф у розмірі 50 базових величин, що становить близько 15 тисяч гривень.

Момент з вилученням Євгена Хачеріді

Момент з вилученням Євгена Хачеріді

Нагадаємо, що на 85-й хвилині виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" за рахунку 0:0 32-річний футболіст нишком ударив суперника п'ятою, за що був вилучений з поля. У ворота "Динамо" був призначений одинадцятиметровий удар, який згодом був реалізований. Це відкинуло команду Хачеріді на 10-е місце в таблиці, але через велику щільність у таблиці відставання від першої позиції становить усього три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неспортивною поведінкою на полі український футболіст не обмежився – після гри в підтрибунному приміщенні він в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова і намагався його вдарити.

Пізніше Хачеріді прокоментував те, що сталося, назвавши арбітра ганьбою білоруського футболу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
Тег
Динамо Брест
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