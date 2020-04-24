Стало відоме покарання Хачеріді за дику витівку в чемпіонаті Білорусі

Захисник брестського "Динамо" Євген Хачеріді отримав дискваліфікацію і штраф за неспортивну поведінку під час виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".
Як повідомляє видання Прессбол, українець пропустить п'ять наступних поєдинків своєї команди і заплатить штраф у розмірі 50 базових величин, що становить близько 15 тисяч гривень.
Момент з вилученням Євгена Хачеріді
Нагадаємо, що на 85-й хвилині виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська" за рахунку 0:0 32-річний футболіст нишком ударив суперника п'ятою, за що був вилучений з поля. У ворота "Динамо" був призначений одинадцятиметровий удар, який згодом був реалізований. Це відкинуло команду Хачеріді на 10-е місце в таблиці, але через велику щільність у таблиці відставання від першої позиції становить усього три очки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, неспортивною поведінкою на полі український футболіст не обмежився – після гри в підтрибунному приміщенні він в агресивній формі напав на головного суддю матчу Сергія Чистова і намагався його вдарити.
Пізніше Хачеріді прокоментував те, що сталося, назвавши арбітра ганьбою білоруського футболу.
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