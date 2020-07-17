Стали відомі учасники плей-офф УПЛ за Лігу Європи

"Олександрія", "Колос", "Дніпро-1" і "Маріуполь" візьмуть участь у плей-офф української Прем'єр-ліги за право зіграти у кваліфікації Ліги Європи в сезоні 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЛ, згідно з регламентом, "Олександрія", яка забезпечила собі п'яте місце за підсумками 31-го туру чемпіонату, в півфіналі прийматиме вдома восьмий "Маріуполь", а шостий "Колос" зіграє домашній матч проти сьомого "Дніпра-1". У вирішальному поєдинку переможці півфінальних пар зійдуться на полі команди, яка опинилася вище в таблиці за підсумками сезону 2019/20.

Переможець плей-офф почне свій шлях з другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 31-му турі УПЛ київське "Динамо" обіграло "Зорю" з рахунком 3:1 і наблизилося до виходу в кваліфікацію Ліги чемпіонів.