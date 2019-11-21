Стала відома причина зникнення російського футболіста у Туреччині

Російський футболіст Заур Садаєв, який виступав в чемпіонат Туреччини за "Анкарагюджю", розірвав контракт із командою, тому й не виходив на зв'язок з його представниками.

Як повідомляє Чемпіонат, гравцеві протягом декількох місяців не виплачували зарплату, що і стало причиною його дій.

Заур Садаєв вісник Кавказу

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Садаєв вперше прийшов до "Анкарагюджю" у лютому на правах оренди, а вже влітку підписав повноцінний контракт. У нинішньому сезоні він провів 5 матчів, відзначитися в яких не зумів. Угода росіянина із клубом була дійсною до кінця сезону 2019/2020.

Раніше футболіст захищав кольори грозненського "Ахмата", польських "Леха" і "Лехії" та ізраїльського "Бейтара".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч другого по силі футбольного дивізіону Росії закінчився масовою бійкою.

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