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7 березня • оновлено в 15:38
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Стала відома доля того, хто першим заразився коронавірусом у Москві

3.4т
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Футболіст аматорського клубу "Мегамужики" і працівник Російського футбольного союзу (РФС) Давид Беров виписаний з лікарні.

Беров став першим, у кого було виявлено коронавірус у столиці Російської Федерації.

"7 березня ми виписали пацієнта, у якого вперше в Москві була виявлена коронавірусна інфекція. Докладні тести підтвердили відсутність захворювання. В даний час пацієнт здоровий, ніяких симптомів вірусного захворювання у нього не спостерігається", - наводить слова фахівця Депздрава Світлани Сметаніна прессужба мера Москви .

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 7 березня в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусів COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

В Україні запідозрили коронавірус COVID-19 у 20 осіб і відібрали їх зразки матеріалів для дослідження. Серед них у 16 захворювання не було виявлено.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
НеФуй эти твари нам? Да хоть передохнут все! Лучший Кацaп - дохлый!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кацaп Кацaпыч, только после вас...
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